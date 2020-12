Ambra Lombardo lascia i fan a bocca aperta con la sua incredibile bellezza: lo scatto è uno spettacolo sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra Lombardo è una modella molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. La siciliana è piuttosto seguita sui social network: il suo account Instagram vanta ben 233mila follower. La nativa di Ragusa partecipò a Miss Italia nel 2004 giungendo al secondo posto e ha preso parte al ‘Grande Fratello 16’ venendo subito eliminata. La 34enne ama postare scatti strabilianti in cui mette in mostra tutta la sua bellezza.

La Lombardo, poco fa, ha deliziato la sua platea di fan con una fotografia meravigliosa. Lo scatto è decisamente uno spettacolo d’eros e d’amore. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo.

Ambra Lombardo da capogiro: lo scatto fa il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra, nell’ultimo scatto postato sui social network, sfodera tutto il suo fascino. Le sue labbra carnose sono in primissimo piano e fanno impazzire i fan. La modella ha gli occhi chiusi, con i capelli lunghissimi che si intravedono sullo sfondo. La sua bellezza straordinaria e la sua sensualità fuori dal comune mandano in estasi i follower.

Il post ha già raccolto 1.500 cuoricini. “Meraviglia della natura”, “Sei invincibile, da sogno bellissima”, “Ciao Ambra, ammirarti in scatti come questo è come vivere in un sogno o in una favola”, “Maestosa”, “Incanto”, “Sei stupenda”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra, qualche settimana fa, fece impazzire tutti postando una foto in cui indossava un vestitino estremamente corto con gambe da sballo in bella mostra.