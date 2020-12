Anna Tatangelo pubblica un post sui social, dove appare visibilmente contenta e felice per un importante traguardo raggiunto su Youtube.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Sotto la sua foto scrive: “…E mentre sono in studio a lavorare per terminare il nuovo disco…ecco che mi arriva un regalo …Centomila volte GRAZIE. Davvero di cuore. Oltre 100.000 iscritti al nostro canale YouTube!“.

Anna indossa un maglioncino color crema, dei jeans e un paio di anfibi neri: un look molto basic, ma che, anzi, risalta la sua semplicità e il suo star bene con qualsiasi indumento.

In due ore la foto ha avuto più di 14.000 like, tra cui il mi piace della bellissima influencer ed ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio, e più di 100 commenti.

La rottura con Gigi D’Alessio: “È un pilastro importante della mia vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono rimasti in buoni rapporti: “È un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me“.

Dopo la separazione ufficializzata durante lo scorso marzo, Anna ammette di essere una persona nuova e migliore: “In realtà, è venuta fuori la vera Anna. Quella che vedi oggi, che sorride di più, si diverte e ha trovato più o meno un equilibrio“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Oltre ad essere conosciuta come cantante, conduttrice televisiva e per essere stata la compagna di Gigi D’Alessio; Anna è molto famosa anche nel mondo del web, infatti la possiamo definire un’influencer visto il grande seguito che ha su Instagram: oltre 1,7 milioni di followers.