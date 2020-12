Antonella Mosetti provoca e resta a seno scoperto – FOTO

Antonella Mosetti provoca e resta a seno scoperto. La showgirl ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Antonella Mosetti è una delle showgirl più amate della televisione. Ha esordito tanti anni fa a Non è la Rai, dove con la sua bellezza incantò migliaia di telespettatori. Dopo un periodo di lontananza dalla televisione, è tornata sotto ai riflettori quando ha deciso di partecipare insieme a sua figlia Asia alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Un’esperienza che le ha permesso di farsi conoscere da un pubblico più giovane che ancora non aveva avuto modo di scoprirla.

Antonella Mosetti incanta i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Durante quell’edizione ebbe particolare modo di farsi conoscere sua figlia Asia, per la cotta che si prese per Andrea Damante, reduce da poco dal programma di Uomini e Donne dove si era fidanzato con Giulia De Lellis. La vicinanza della ragazza ad Andrea fece infuriare Giulia che entrò nella casa per un confronto con Asia. Antonella prese le difese di sua figlia e fu molto criticata per questo.

Dopo quattro anni adesso la vediamo spesso nei salotti di Barbara D’Urso come opinionista. Il suo carattere particolare e il suo non tenere peli sulla lingua nel tempo ha conquistato veramente tutti. Su Instagram ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno e che le lasciano tantissimi complimenti.