Antonella Mosetti: tik tok sensuali con il lato A in pole position, che bella

Antonella Mosetti dopo aver avuto il Covid torna a splendere, fa il pieno di energie e mostra ai fan tik tok divertenti

Il Covid l’ha ringiovanita e dopo questa brutta parentesi Antonella Mosetti ha ripreso in mano la sua vita, ha fatto il pieno di energia ed ora non la ferma più nessuno. Sul web è sempre attiva e su Instagram pubblica foto e video sensuali e anche divertenti, infatti non mancano mai post con tik tok che in un batter d’occhio diventano virali. Una vera scoperta e i fan aumentano a vista d’occhio, attualmente quasi settecento mila.

LEGGI ANCHE>>>Michela Parisi: salse spalmate ovunque, è piccante per capodanno

Antonella Mosetti: avete visto i suoi tik tok?

LEGGI ANCHE>>>Elena Barolo brinda con un bicchiere di tisana e ci ride sopra-FOTO

“Ulla la peppa”, scrive un utente dopo aver visto i suoi tik tok; “Sempre al top” commenta un altro; “Sei fuori come un balcone” afferma qualcun altro. Certamente il suo balcone è fuori come sempre d’altronde, visto che molti fan non aspettano altro che vedere le sue foto soprattutto per le sue forme che esplodono sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Lato A, lato B, labbra, occhi di gatto. Non manca nulla sul suo profilo e anche se i tempi di Non è la Rai sono finiti, la voglia di apparire e ballare non manca alla Mosetti. Continua infatti a splendere e mostrarsi su Instagram che ormai è diventata la nuova televisione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Il suo sguardo accattivante è da sempre il suo punto di forza, quello che tanto tempo fa ha conquistato il pubblico italiano. Chi se la scorda più la Mosetti!