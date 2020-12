Beatrice Valli, spunta l’emoji col pancione. Gravidanza in arrivo? – FOTO

Beatrice Valli condivide alcuni tenerissimi scatti di famiglia che immortalano i momenti più lieti del suo 2020, anno ormai che giunge alla fine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Con il 2020 quasi concluso, è tempo di pronostici sull’andamento di un anno sicuramente atipico e difficile per tutti in cui si è tuttavia riscoperto l’amore e l’importanza della famiglia. Beatrice Valli, tra le principali influencer italiane con i suoi 2,7 milioni di follower su Instagram, ha voluto raccontare il suo 2020 con alcuni scatti che scandiscono alcuni momenti dell’anno. Con ben 10 foto, quasi una per mese, la Valli racconta i suoi momenti lieti accanto alle persone a lei care, la famiglia. Scatti romantici insieme al suo Marco Fantini, come la prima della sequenza che immortala la coppia in occasione della 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dal 02 al 12 settembre. Lei in un bellissimo abito rosso corallo con tanto di strascico, magnifica.

Beatrice Valli, di nuovo incinta?

Tra le storie dell’influencer, quella che più suscita curiosità tra i follower è l’emoji col pancione che appare. Gravidanza in arrivo? Verrebbe da chiedersi. In realtà la Valli dichiara di essersi concessa numerosi peccati di gola, tanto da sembrare di nuovo incinta. Beatrice solo di recente ha dato alla luce il suo terzo figlio, riuscendo a gestire i bambini e dedicando loro il tempo utile per la crescita. Infatti numerose storie la vedono intenta a giocare con i bambini o li coinvolge in simpatici siparietti insieme a Marco Fantini. Sicuramente i bambini con due genitori così non si annoiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Fra i dieci scatti dell’album dei ricordi di questo 2020, sicuramente sono proprio i bambini i veri protagonisti, nati dall’amore con il modello.