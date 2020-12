La showgirl argentina incanta i followers con uno dei suoi scatti bollenti: bellezza disarmante e fisico da far invidia.

Belen Rodriguez non smette di far parlare tutti, ogni volta che posta una foto o che viene paparazzata finisce sulle principali riviste o siti di gossip ed è impossibile non puntare gli occhi su di lei.

Bellezza disarmante e fisco da far invidia a chiunque, è la donna più desiderata dagli italiani e il paragone con la Dea della bellezza è impossibile non farlo se la si nomina.

Quasi diecimila followers su Instagram, non solo amata dal pubblico del piccolo schermo ma anche star sui social: tutti parlano di lei e i fans non possono far a meno di incuriosirsi della sua vita privata che ha sempre tenuto accesa con le sue importanti storie con personaggi più o meno famosi.

La bellezza disarmante di Belen

Dopo la storia d’amore con Marco Borriello, quando ancora non era famosa, importanti sono state le relazioni con Fabrizio Corona e con Stefano De Martino con il quale si è sposata e ha avuto il piccolo Santiago che oggi ha 7 anni.

In questo sexy scatto si lascia immortalare sulle scale del Palace Hotel Ravelli in Trentino dove sta trascorrendo la fine dell’anno insieme alla sua famiglia e i suoi affetti più cari, tra cui anche la sorella Cecilia e il fidanzato Ignazio Moser.

Sicuramente non mancherà anche il giovane fidanzato Antonino Spinalbanese con cui fa coppia fissa ormai da diversi mesi e proprio oggi ha condiviso su Instagram un dolce scatto dove si intrecciano le loro mani e dove ha aggiunto una dedica: “Dammi la tua mano….. vedi? Adesso tutto pesa la metà.“

Chissà quali altri scatti ci regalerà la splendida Belen nella notte di capodanno di domani.