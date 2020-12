Belen Rodriguez si mostra nuda, il web va in tilt, a luci rosse – FOTO

La doccia di Belen Rodriguez ha risvegliato i bollenti spiriti dei followers: la showgirl, completamente nuda, si mostra in degli scatti a luci rosse

Il profilo Instagram di Belen Rodriguez si è improvvisamente tramutato in una sequenza a luci rosse. La sensualissima argentina ha pubblicato, a distanza di un paio d’ore, due foto a dir poco bollenti. Negli scatti, la bella showgirl si gode un momento di relax sotto la doccia. Completamente bagnata, e in un contesto decisamente “caliente”, Belen ha catturato le attenzioni di tutti. Nei commenti, solo messaggi di apprezzamento per la fidanzata di Antonino Spinalbese: “Sei disegnata“, “La sensualità“, scrivono gli utenti.

Belen e la doccia “caliente”: spettacolo assurdo