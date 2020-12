Beppe Fiorello e Luca Argentero: la lite mai sanata tra i due protagonisti Rai

Sapevate che Beppe Fiorello e Luca Argentero hanno avuto un duro confronto sul web? Ecco cosa è successo tra i due protagonisti delle fiction Rai.

Oggi rievochiamo un aspro confronto che appena qualche mese fa ha visto protagonisti Beppe Fiorello e Luca Argentero. Ve lo ricordate?

Beppe Fiorello attacca Luca Argentero: lui risponde così

Risale al novembre scorso l’aspro confronto intercorso tra Beppe Fiorello e Luca Argentero riguardo le serie tv di cui erano protagonisti. Proprio in quel periodo, infatti, la Rai stava mandando in onda in contemporanea Gli orologi del Diavolo e Doc – Nelle tue mani, due fiction molto diverse, ma die uguale ed indiscutibile successo.

Poco dopo l’uscita della serie che lo vedeva protagonista, Fiorello si lasciò andare ad un commento piuttosto infelice su Twitter, sostenendo che la serie stava avendo uno share notevole, “nonostante l’assenza di ospedali, medici, infermieri e storie di corsia”. Un riferimento troppo accurato per essere casuale. A chi ne prese le parti, sostenendo che l’attore stava esprimendo una semplice opinione generale, Argentero rispose con sagace ironia: “Ma come? Ci sono altre serie in onda con medici e infermieri?”.

A due mesi di distanza, il contenzioso tra i due celebri attori sembra non essersi mai sanato e i fan si chiedono ora quali rapporti intercorrano tra di loro. Che la rivalità accesasi per colpa delle fiction Rai li abbia privati del saluto reciproco?