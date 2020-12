Chiara Biasi, tenuta ginnica e occhiali scuri: che fondoschiena. Stupenda – FOTO

L’influencer Chiara Biasi ha pubblicato un nuovo scatto che la vede camminare per le vie di Milano, ha catturato ancora una volta i follower

Chiara Biasi è sicuramente una delle fashion blogger più famose al mondo insieme a Chiara Ferragni. La ragazza è nata a Pordenone nel 1990, da sempre grandissima appassionata di moda, decide di trasferirsi a Milano per poter coronare il suo sogno e realizzarsi come esperta del settore.

È proprio nel capoluogo lombardo che incontra la sua eroina Chiara Ferragni che le consiglierà di aprire il suo blog. Ama definirsi “lifestyle” blogger e guru per molti vip del mondo dello spettacolo.

In giro per Milano con occhiali scuro e passo deciso, Chiara Biasi stupenda

Ha lanciato anche la sua linea personale di beachwear, targata dal brand Matineé e una linea di costumi, Bikini Lovers pubblicizzata ovviamente sul suo blog.

Chiara Biasi è bellissima ed elegante mentre indossa un completo della sua collezione Matineé, shorts di velluto porpora, maxi pull nero e giacca di jeans. Sguardo impenetrabile per la presenza egli occhiali da sole scuri, mezzo busto laterale mentre osserva alla sua destra come sé stessa aspettando qualcuno.

Fisico tonico e slanciato, la bella influencer si fa riconoscere sui social – dove vanta la bellezza di 2,7 milioni di follower – per la sua voglia sempre di condividere le sue giornate per Milano e l’attività promozionale per diversi brand del lusso con cui collabora.