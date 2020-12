Costanza Caracciolo, modalità paillette per il suo Capodanno…a casa. Bellissima in bianco e nero – FOTO

La ex velina Costanza Caracciolo posta una foto dal suo bagno, è in paillette e si sta truccando come se potesse uscire, sensuale e misteriosa

“Tralasciando il fatto che a Capodanno non faremo proprio un bel niente…🖤La mia domanda è: cosa avreste voluto fare invece? (Sognare non costa nulla!!!) 💫Io per esempio sarei partita volentieri!!! ✈️ In più̀ sarò́ anche scontata ma per me a Capodanno è subito “Mode Paillette✔️ON” ovviamente quest’anno totally OFF 🤣🤣🤣#theend #2020”.

Questo il lungo e accorato messaggio che Costanza Caracciolo allega all’ultimo scatto che ha pubblicato sui social. La vediamo in un bellissimo scatto in bianco e nero mentre indossa una giacca in pallette e si sta mettendo il rossetto sulle labbra.

Costanza Caracciolo, seducente davanti lo specchio. Paillette e make up da Capodanno

Nello specchio del suo bagno, riflessa davanti a sé stessa mentre immagina di poter prepararsi per uscire e festeggiare in serenità il suo veglione di San Silvestro. Il lockdown pesa anche per lei ma si tira su d’animo con un filo di trucco ed i capelli acconciati.

I fan la ringraziano per il suo spirito positivo e la premiano con 10mila like e risposte alla sua domanda: “Una super festa con tutti gli amici e parenti che questa pandemia ha tenuto lontano. Ciao splendida Cocó 🖤”, “Quest’anno indosseremo un bellissimo pigiama con paillettes😂”, “Sei una ” signora” anche in totally OFF ❤️”.

Ormai Costanza Caracciolo è mamma a tempo pieno delle piccole Stella e Isabel. La sua è una famiglia bellissima che molti guardano con ammirazione, sembra uscita infatti dalla copertina di una rivista, intima e calorosa, una gioia per il cuore.