Cristina Buccino: scoperta e sensuale come mai attende il 2021 – FOTO

Distesa sul parquet ed incredibilmente sensuale la soubrette italiana Cristina Buccino si scopre in attesa del tanto desiderato 2021.

La showgirl italiana, Cristina Buccino, nota sulle piattaforme social come nel mondo della moda, ha visibilmente emozionato i suoi fan. Secondo l’istantanea appena resa pubblica la modella trentacinquenne di origini calabresi sembra attendere con ansia la fine di questo 2020. Cristina è inoltre conosciuta per la sua meno recente partecipazione ad alcuni programmi televisivi sulle reti Rai come: Tutto X Tutto ed Artù.

Cristina Buccino: il seducente scatto in black & white

Ad apparire primo piano nello scatto volutamente in bianco e nero sono le sue forme meravigliose, celate da un abitino che sembra essere molto minuto. Al di là del capo d’abbigliamento, che delizia gli occhi dei suoi fan, a coronare l’outfit del momento è per lo più un accessorio: il delizioso cerchietto che Cristina porta fra i capelli firmato dalla casa di alta moda Prada.

Adagiata sul parquet ed apparentemente pensierosa, la seducente modella pare che sia in procinto di tirare le somme di questo ultimo anno. “Waiting for 2021…-1 🤘🏻” è per l’appunto il testo appositamente scelto dalla scenicamente imbronciata soubrette.

Per concludere, tra i commenti appare un aggettivo semplice ma che ben sintetizza l’opinione di molti altri suoi follower: “splendida“. Altri, invece, pare che la definiscano addirittura come una “dea“, lasciandosi probabilmente ammaliare da questo suo modo alternativo di sperare che il nuovo anno sia davvero migliore del precedente.