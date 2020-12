E’ passato un mese dalla scomparsa del grande campione. Maradona rimane nei cuori degli sportivi. Ora spunta anche un sosia

La scomparsa di certi personaggi sembra spesso inverosimile. E’ passato già un mese e non appare vero che il grande idolo del mondo del calcio non ci sia più. Intanto, a far volare ancora la fantasia degli sportivi c’è il sosia di Diego. A Santiago del Cile, infatti, c’è un edicolante che somiglia in maniera incredibile al grande campione scomparso. Come si può osservare dalla foto, la somiglianza è incredibile. Ai tifosi sarà venuto un colpo quando avranno visto l’immagine dell’edicolante cileno. Maradona ha lasciato il segno in tutti coloro che lo hanno conosciuto di persona, in barba ad una narrazione che sotto il profilo personale, ne vuole evidenziare soltanto le debolezze. L’atleta ha offerto spettacolo al mondo degli appassionati ed ha avuto un significato sociale.

Diego Armando Maradona, in Cile un incredibile sosia

Maradona veniva dalla terra degli ultimi, dalla povertà e non ha mai voluto fingere di dimenticare quella realtà dopo il successo. Anzi, Maradona ha sempre cercato di stare da quella parte, che spesso nel mondo non è sempre quella più comoda. Avrebbe potuto fare come tanti campioni o stelle venute dal basso, adeguarsi al cambiamento. E’ proprio questo che ha reso Maradona unico. Diego ha “usato” le sue doti straordinarie per stare dalla parte degli ultimi. Ecco il feeling immediato con Napoli, che negli anni in cui arriva Diego, vive il momento peggiore dal dopoguerra in avanti. Diego scelse di stare dalla parte dell’Italia calcistica che contava meno sotto il profilo politico. Lo ha fatto per non tradire le sue origini a costo di pagare un prezzo.

Era al Barcellona ma preferì Napoli, e avrebbe potuto poi passare alla corte di Agnelli prima o Berlusconi poi una volta arrivato in Italia. Ma Diego non avrebbe mai tradito la sua gente, perchè lui non era una stella comune.