Elena Barolo brinda con un bicchiere di tisana e ci ride sopra-FOTO

La Barolo condivide una foto in cui appare con un maglioncino che fa intravedere il décolleté e regge un bicchiere in mano

L’influencer ed imprenditrice Elena Barolo ha condiviso una foto mentre brinda con un bicchiere di tisana e nella didascalia si giustifica:”Sono un’appassionata di tisane ed té freddo”. La Barolo ha condiviso tanti contenuti in questo periodo e in particolare ha sponsorizzato una piastra per capelli della Rowenta. Anche lei è una testimonial molto richiesta dai marchi. Anche lei ha poi ceduto alle richieste dei followers e ha condiviso con loro le foto che le sono state chieste.

Elena Barolo inlfuencer e imprenditrice di successo

La Barolo è un influencer e un’imprenditrice, ha su Instagram 261 mila followers e ha una sua linea di abbigliamento che si chiama Cachemire Ballerina. Tra le sue clienti c’è anche Roberta Marchisio, moglie del calciatore Claudio. Le due sono amiche molto strette e infatti la Marchisio l’ha subito supportata con il suo marchio scattandosi una foto con un abito suo che è stata poi pubblicata sull’account Instagram del brand. Certo questa è una bella pubblicità per la Barolo. Non che abbi bisogno di far apprezzare il suo marchio perché in molti apprezzano il suo stile e il suo gusto, però certo da una spinta in più.

I capi del marchio della Barolo sono tutti in cachemire come suggerisce il nome e sono molto colorati. Nella didascalia che definisce il suo profilo e quindi se stessa, scrive di essere dipendente dal suo barboncino Whisky. Ha infatti dedicato una sezione delle stories in evidenza proprio al cagnolino amato.

Lo ha anche recentemente portato sulla neve e ha condiviso una foto tenera e nella didascalia ha scritto:“Whisky Barolo la neve ed io. Quando l’ho abbandonato a se stesso nella coltre bianca, era decisamente contrariato. Poi ci ha preso gusto. Scambiava le palle di neve per palline reali, e non si capacitava del fatto che scomparissero una volta cadute al suolo..”La neve fagocita”.

L’amore per gli amici pelosi sono sempre la cosa più dolce e bella che si possa vedere. E bisogna dire che in molti personaggi famosi e influencer hanno un cucciolo e lo condividono con il popolo del web e questa è una cosa molto bella.