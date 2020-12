Elena Morali. Sguardo impertinente: “Sono un po’ monella” – FOTO

Elena Morali. L’ex pupa del programma di Enrico Papi pubblica uno scatto sensuale su Instagram e ci rivela una confessione

Elena Morali è stata lanciata da Enrico Papi grazie al programma “La pupa e il secchione”. In un secondo momento ha partecipato al reality show “L’isola dei famosi” confermando la sua notorietà, un trampolino assicurato per lei. Adesso si è lanciata sul web ottenendo un clamoroso successo come influencer. Solo su Instagram, infatti, conta quasi 1,2 Milioni di follower.

Scorrendo le immagini della sua bacheca è possibile vedere che molte di esse siano sponsorizzate; è la prova lampante di come sia in auge la sua carriera, essendo ricercata da marchi famosi che la desiderano come testimonial associando il suo volto al loro nome.

Finita sulla cronaca rosa grazie ai suoi flirt. E’ stata fidanzata con Scintilla (comico di Colorado) per tanti anni. Adesso fa coppia con Luigi Mario Favoloso, ex Grande Fratello ed ex compagno di Nina Moric.

Elena Morali: il mio messaggio per voi

“I’m a little naughty” – scrive Elena Morali sul suo ultimo post. Traduzione della frase inglese di “Sono un po’ monella, cattivella”. Difficile credere alle sue parole, basta guardarla. Un volto d’angelo che incanta tutti. La foto quotidiana che propone la vede in un attillatissimo top fucsia che fa risaltare le forme esplosive. Capelli biondi, lunghissimi che le ricadono sulle spalle, perfettamente truccata, due occhi azzurri penetranti e il dito appoggiato sulle labbra, accenna un bacio per i follower.

Solo commenti di plauso per lei e una pioggia di like che attesta l’apprezzamento dei fan: “Semplicemente splendida”, “Bellissima”, “Sembri dipinta”, “Meravigliosa”.