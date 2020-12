Elettra Lamborghini è nota per i suoi tatuaggi ma non solo. Ci sono anche i piercing, sua grande passione. Ce n’è uno di cui non si disfa mai

Il Covid ha fermato tutto ma non alcuni matrimoni. C’è chi ha deciso di rimandare le proprie nozze e chi di celebrarle ugualmente in modo ristretto e poi ci sono alcune celebrità che non si sono fatte fermare dalla pandemia e hanno detto sì ugualmente in grande stile, rispettando sicurezza e regole ovviamente.

Tra i grandi nomi di questo 2020 c’è anche l’ereditiera più famosa dello Stivale, ovvero, Elettra Lamborghini che ha detto sì al suo Afrojack e che si attesta tra i matrimoni vip dell’anno insieme a Scarlett Johansson e Natalia Vodianova.

Matrimonio molto blindato quello della regina del twerking che sui social ha fatto trasparire pochissimi particolari del suo giorno più bello. Era il 26 settembre, sul Lago di Como, quando Elettra ha detto sì al suo Afrojack davanti a circa 100 invitati, tutti sottoposti a tampone. Diversi i cambi di look e le provocazioni anche in questo giorno tra scollature e trasparenze, per lei che in fatto di abbondanze e movenze conturbanti non ha mai limiti.

In questi giorni la mogliettina felice sta trascorrendo le vacanze natalizie in Svizzera, nello stesso posto in cui si è fidanzata ufficialmente lo scorso anno. Da lì i due ci deliziano con i loro momenti in love e la twerking queen ci mostra anche alcuni lati di sé che molti ancora non conoscono.

Elettra Lamborghini ed i suoi piercing, sono tantissimi

Tutti conoscono i suoi tatuaggi maculati che le ricoprono il sedere, imparati a conoscere forse troppo bene con le sue movenze da twerking ma pochi sanno che non sono solo queste le sue particolarità. Parliamo ovviamente di Elettra Lamborghini che di segni particolari ne ha più di uno.

Quei tatuaggi così particolari l’hanno resa famosa in tutto il mondo anche se l’ereditiera ne ha anche degli altri sul resto del corpo, alcuni dei quali ha deciso anche di rimuovere perché non le piacciono più.

E poi ci sono i piercing, anche questi molti e diversi sparsi per il corpo. Sono una delle sue più grandi passioni e pare che ne abbia ben 42 sparsi per tutto il suo sinuoso corpo.

Quelli alle orecchie e all’ombelico sono quasi troppo scontati per nominarli. Poi ci sono quelli alle braccia, c’è quello al septum che indossa di tanto in tanto, al setto nasale e quello che non toglie mai, che non si vede molto ma c’è, lì sempre con lei. Parliamo del piercing alla lingua che chi segue bene sui social conosce molto bene. Spesso Elettra ci gioca ma non se ne libera mai.