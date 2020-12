Elisabetta Canalis: il sorriso a 32 denti e una dedica… per chi è? – FOTO

L’ex velina pubblica un sorridente scatto in cui si affaccia dal finestrino della sua macchina e lo indirizza a chi non se lo sarebbe mai aspettato.

Elisabetta Canalis quest’ oggi regala uno scatto sui social decisamente inusuale. Infatti decide di posare in maniera notevolmente diversa dal solito e prima che i followers rimangano interdetti, vuole precisarne subito le ragioni.

Elisabetta vive ormai da diversi anni a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlioletta Skyler Eva, è molto attiva sul suo profilo Instagram tanto che conta e’ attraverso il quale, la bella Eli, ama condividere momenti di vita quotidiana insieme alla sua famiglia o ai suoi amici oppure mentre pratica i suoi hobby come lo sport a cui dedica gran parte del suo tempo.

Un sorriso…per chi?

In questo scatto Elisabetta si mostra in una versione inedita: occhialoni, capelli, raccolti, abbigliamento sportivo e senza un filo di trucco.

Ma l’ex di Bobo Vieri assicura: “No non mi hanno hackerato l’account“, ribadendolo anche in inglese per i suoi followers americani. Eh sì, perché di solito i suoi seguaci sono abituati a vedere Elisabetta in tutt’altre vesti, con un abbigliamento sicuramente più succinto e ‘trucco e parrucco’ di tendenza.

Eppure Elisabetta è bellissima anche così, semplice e acqua e sapone.

E glielo fanno notare i suoi numerosi followers pronti a commentare: “Sei uno splendore”, “Bellissima anche così senza trucco e cappelli all’aria”, “Sei ancora più bella così che in tiro”, “Quando una è bella è bella”, solo alcune delle risposte che ha ricevuto al suo scatto ironico che ha ricevuto quasi 50mila like.

E’ proprio vero Elisabetta è sempre uno splendore e a 42 anni ancora incanta come quando ventenne regalava i suoi stacchetti al pubblico dal bancone di Striscia.