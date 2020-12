Enrico Brignano, la storia d’amore con l’attrice Flora Canto. Come si sono conosciuti?

L’attore Enrico Brignano e la compagna Flora Canto sono una coppia nel privato e sul lavoro, ma come è stato il primo appuntamento tra i due?

Lo showman Enrico Brignano ha allietato il pubblico a casa durante le feste con due speciali natalizi “Un’ora sola ti vorrei”, l’ultimo andato in onda ieri sera in prima serata su Rai Due. Un’ora intensa di allegria e spensieratezza, non privi di spunti di riflessione sui tempi incerti legati alla situazione sanitaria, ma proiettati anche alla cronaca ed al futuro, incerto, che ci attende.

Immancabile il ricordo al maestro Gigi Proietti venuto a mancare lo scorso 2 novembre e che ha lasciato un grandissimo vuoto per tutti gli operatori dello spettacolo.

Alla fine della messa in scena, Brignano si è esibito con l’appuntamento “Sotto le coperte” con la compagna Flora Canto, nella vita e nel programma. L’attrice ha riepilogato la puntata facendo quasi uno sfotto anche dello stesso marito, tra risate e ilarità del pubblico all’ascolto.

Il corteggiamento tra Flora e Brignano

Brignano ha alle spalle anche il matrimonio con la ballerina Bianca Pazzaglia nel 2008, finito poi nel 2013. L’attore è fidanzato ora invece con Flora, dalla cui unione nel 2017 è nata Martina. Ma come si sono conosciuti i due? La coppia è insieme dal 2014, e sono decisamente innamoratissimi.

Ai microfoni del programma “Vieni da me” condotto dalla Balivo, Flora Canto ha raccontato alcuni aneddoti della loro storia: “La famiglia di Enrico aveva un negozio di frutta, vicino Roma, ed io sono un’amante della frutta. Quando lui ha capito questa cosa, una volta si è presentato con una casetta di fichi, una volta con i mandarini, un’altra con una pianta di peperoni”.

“A quel punto gli ho detto, ‘Ma un bel mazzo di rose?’ E lui “Amore questi alla brace sono fantastici”. ha raccontato Flora tra le risate del pubblico in studio. I due da allora non si sono più divisi.