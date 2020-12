Firenze, trovati dei cadaveri in avanzato stato di decomposizione

La Polizia Municipale scopre dei cadaveri in stato di avanzata decomposizione appartenenti a madre e figli. Si indaga sul caso.

Sarebbero tre i cadaveri rinvenuti presso un appartamento a Figline Valdarno, il comune di 17.136 abitanti situato nella provincia di Firenze. La terribile scoperta è stata fatta dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Municipale – competente per territorio – i quali giunti sul posto hanno forzato la porta d’ingresso per introdursi nell’abitazione. Subito la terribile scoperta: i corpi in evidente stato di decomposizione appartenevano ad una donna di 77 anni e altri sue soggetti adulti di 51 e 46 anni che erano rispettivamente il figlio e la figlia della signora anziana. A quante pare, le Forze dell’Ordine erano giunte sul posto su segnalazione dei vicini di casa i quali non vedevano la donna con i figli da diverso tempo e si erano allarmati. Non si sanno ancora le dinamiche dei fatti, la causa del decesso e tutto ciò che riguarda la triste vicenda.

Cadaveri in decomposizione, gli accertamenti del caso

L’intervento delle Forze dell’Ordine – sopra citate – presso l’abitazione in questione, un palazzo di Vicolo Guinelli 1 è avvenuto nella tarda mattinata, quasi alle ore 12:00. Per aprire l’appartamento, al primo piano, si è reso necessario l’uso della forza in quanto era chiusa dall’interno. Non si sa ancora nulla sulle cause del decesso, quindi per fare chiarezza sopra sopraggiunti in ausilio alle Forze in loco, i Carabinieri del Nucleo Investigativo della Compagnia del Comune fiorentino. Il Nucleo si sta attivando per tutti i rilievi presso l’abitazione e fornire degli spunti investigativi.

Utili per ricostruire la dinamica dei fatti che hanno cagionato la morte di questi tre soggetti, due donne ed un uomo.