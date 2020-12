Floriana Messina in accappatoio, sotto… niente – FOTO

Un’incontenibile Floriana Messina “firma” il patto di bellezza ultra-dinamica ed esaudisce i sogni dei fan a colpi di forme travolgenti

L’attrice di origini colombiane, Floriana Messina genera un “pieno” di likes assoluti con l’ennesimo scatto in barba ad una sensualità “provocante”, proveniente direttamente dal profondo del suo cuore.

Si fa conoscere alla “piazza” mediatica con la partecipazione al Grande Fratello, il reality show che mette in risalto sin da subito la specialità della casa. Al tempo era una ragazzina “paffutella”, ma già conservava l’istinto di trasgressività che oggi noi tutti conosciamo. Qualche giorno fa il web ha messo sul piedistallo la foto di “ieri e oggi” di Floriana. Rispetto ai tempi del Grande Fratello 12, molte cose sono cambiate, in particolar modo il suo aspetto fisico.

Aveva acquistato volume con qualche chilo di troppo e in più condivideva il letto con Diego Loasses, che la Messina ha costretto a rinunciare, in quanto sorpreso un giorno a casa di Nina Moric, a consumare attimi di intimità

Floriana Messina, primo piano travolgente e forme devastanti in evidenza: un sogno

All’indomani del successo mediatico del Grande Fratello 12, Floriana Messina ha coltivato la passione del giornalismo, sedendo sullo sgabello delle trasmissioni calcistiche legate al calcio professionistico. Già in questa circostanza, l’attrice italo-colombiana cambia “registro”, assumendo i contorni di una vera e propria “bomba” sexy del piccolo schermo.

Da vittima del body shaming a regina della sensualità è un attimo per la speaker giornalistica. Una specie di riscatto voluto di proposito per cancellare l’immagine sbiadita delle prime apparizioni in tv. I chili di troppo ottengono d’improvviso una “metamorfosi”, quando Floriana decide di sottoporsi a precisi interventi di “ritocco” estetico, scolpendo gambe, fianchi e non solo.

Ad inchinarsi alla sua immagine di strapotenza fisica sono certamente le curve travolgenti, frutto di microplastica additiva. Ancora oggi, rappresentano il suo “cavallo di battaglia”, elogiate in maniera “esagerata” su Instagram, dove ha raggiunto la “belleza” di 714 mila ammiratori.

Il menù di oggi propone l’italo-colombiana alle prese con la biancheria e in particolare un accappatoio extra large, che non annulla il paesaggio di forme “bollenti” che stavolta la incoronano ufficialmente come la predestinata ereditiera di “Madre Natura“