Francesca Ferragni: la posa nascosta in costume, è un incanto – FOTO

La sorella dell’imprenditrice più celebre d’Italia, Francesca Ferragni, è un incanto, in piena forma durante un inedito bagno in piscina.

La trentunenne sorella di Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo scatto rimasto fino ad ora nascosto dagli occhi indiscreti. Eppure, sembrerebbe che nonostante la sua incredibile popolarità sui social, Francesca Ferragni abbia comunque scelto una strada diversa. Dentista di professione, Francesca a primo impatto pare si distingua per una maggiore sobrietà all’interno del perfetto trio di sorelle. Una caratteristica in comune però è sicuramenta la bellezza. A tal proposito scopriamo il suo nuovo incredibile scatto.

Francesca Ferragni incantevole in costume

Apparso sul suo profilo Instagram di Francesca un’ora fa lo scatto ha già lasciato a bocca aperta i suoi follower. La giovane appare in piena forma indossando un costume dalla tinta azzura con tanto di fiocchetto. Visibile grazie alla posa anche il suo tatuaggio di una delicata rosa dei venti sulla spalla sinitra, una posizione che mette anche notevolmente in risalto il suo bel fisico.

Nella didascalia all’instantanea in acqua Francesca precisa con la seguente dicitura: “Unpublished from some months ago“, si tratta infatti di uno scatto mai pubblicato prima d’ora. Probabilmente la ragazza ha voluto tenerlo solo per sè fino ad adesso soltanto per condividerlo in momento di gelo invernale.

Riuscita in pieno nell’impresa di scaldare la situazione senza far nulla di troppo impegnativo se non presentandosi in tutto il suo carisma. I commenti alla fotografia denotano gli apprezzamenti dei suoi fan. Si tratta di una vera cascata di cuoricini nella giornata di oggi per la professoressa in Odontoiatria e Protesi Dentale.