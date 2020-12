GF Vip, tutti gli ospiti presenti nella puntata di Capodanno

Canale 5 terrà compagnia al pubblico nella serata di Capodanno con una puntata straordinaria del Grande Fratello Vip: numerosi ospiti e sorprese

Alfonso Signorini e i concorrenti del Grande Fratello Vip saranno protagonisti di una puntata speciale di Capodanno che accompagnerà il pubblico verso il 2021. Mediaset quest’anno ha deciso di puntare sul reality -che continua a ottenere ottimi riscontri- per la serata del 31 dicembre, in mancanza dei tradizionali concerti. Non sarà una puntata dedicata alle dinamiche interne bensì all’insegna del divertimento, di tanta musica e di sorprese. Ci saranno numerosi ospiti e i Vip in casa stanno preparando in queste ore delle prove di ballo e canto.

Tutti gli ospiti della puntata del GF Vip di Capodanno

Come già preannunciato nel corso della scorsa puntata proprio dai diretti interessati, Pupo e Cristiano Malgioglio stanno preparando delle sorprese musicali che coinvolgeranno i presenti e il pubblico da casa. Ma non saranno gli unici artisti ad esibirsi. Tra gli ospiti annunciati troviamo anche Fausto Leali, squalificato nel corso di quest’edizione, che tornerà in studio per deliziare con la sua musica. E ancora, per i più giovani presenti anche i The Kolors mentre Elettra Lamborghini -inizialmente confermata- parrebbe ancora in forse.

I concorrenti rimasti in gara in queste ore sono stati divisi in due squadre che si sfideranno a colpi di ballo e canto. Anche in studio verrà dato spazio alla danza, in particolare con un’esibizione che vedrà protagonisti gli ex concorrenti e due vecchie conoscenze del GF: Valeria Marini e Rita Music. Ci sarà modo di festeggiare anche il raggiungimento della 50esima puntata e non mancheranno momenti emozionanti che vedranno coinvolti i tanto amati Vipponi.

Lo scopo principale sarà quello di intrattenere e divertire il pubblico, in un giorno in cui milioni di persone si ritroveranno nelle proprie case. L’appuntamento è in prima serata su Canale 5, subito dopo la trasmissione del tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.