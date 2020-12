Gracia De Torres non smette di incantare sui social network: la nativa di Almeria ha postato uno scatto in cui mette in mostra il suo fisico con un bikini da sogno.

Gracia De Torres è una modella molto amata dal popolo italiano. La classe 1987 prese parte al programma Supermodelo e da lì iniziò la sua ascesa verso il successo. Giunta in Italia, la nativa di Almeria si fece conoscere nel nostro paese partecipando a ‘L’Isola dei Famosi’, classificandosi al quinto posto. Lo scorso anno, invece, la 33enne è stata una delle vallette di ‘Ciao Darwin 8’.

Gracia è attivissima sui social network: la spagnola ama postare scatti e contenuti in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da sogno. La De Torres, poco fa, ha paralizzato il mondo dei social con una foto in bikini.

Gracia De Torres in bikini: fisico mozzafiato

Gracia, nell’ultimo scatto postato sul web, indossa un bikini di colore arancione da brividi. Il costume fatica a contenere il suo seno da urlo, mentre il suo stacco di coscia è semplicemente pauroso. Il fisico della modella è semplicemente da applausi e fa girare la testa ai tantissimi fan.

Il post ha già collezionato 18mila cuoricini e numerosissimi commenti. Gli utenti amano riportare sotto i suoi contenuti parole di apprezzamento, elogi ed emoticon eloquenti. Questo scatto ha ovviamente catturato l’attenzione di tutti i suoi follower.

La nativa di Almeria, qualche giorno fa, mandò gli ammiratori in visibilio pubblicando una fotografia in cui indossava un vestitino superlativo che metteva in evidenza le sue gambe da favola.