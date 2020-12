Il ritorno della musica dopo il covid, gli eventi in programma per il 2021

La musica tornerà ad allietare le persone in tutta Italia, ecco gli eventi musicale che si terranno nel 2021

Le certezze per il futuro in questo momento sono molto labili vista la situazione dovuta alla pandemia da coronavirus. Tuttavia con l’anno nuovo e il vaccino tutto ripartirà e si tornerà a una quasi normalità. Ripartiranno anche gli eventi musicali che sono stati rimandati nel 2020 e quelli previsti per il 2021. La musica è importante poiché è stata sempre fonte di conforto e unione sociale per le persone, oltre che ad essere un motore economico.

Ecco gli eventi musicali previsti per il 2021

Il nuovo anno comincerà con l’evento musicale più importante e che rappresenta di più per l’Italia, il Festival di Sanremo. Che sarà nuovamente condotto a Amadeus e Fiorello. Si terrà come sempre al Teatro Artiston dal 2 al 6 marzo e il vincitore parteciperà all’Eurovision Song Contest 2021. Sarà anche l’anno dei grandi recuperi di concerti rinviati appunto a causa del covid. Torneranno sicuramente sui palchi italiani due grandi icone rock della musica italiana, Gianna Nannini. Che sarà il 29 maggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze e poi in tutta Italia dal 13 al 28 novembre. Torna anche Vasco Rossi con il Vasco Non stop Live Festival con 5 date e tappe diverse.

Comincerà con la tappa del 13 giugno a Milano, il 18 giugno a Firenze. Il 22 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e infine il 26/27 giugno al Circo Massimo di Roma per rock in Roma. I biglietti sono già esauriti. Arriveranno anche molti artisti internazionali tra cui i Red Hot Chili Peppers che terranno il loro concerto il 16 giugno a Firenze. Anche i Pearl Jam torneranno in Italia il 26 giugno, in Emilia Romagna. Imperdibili anche i Green Day che si esibiranno sia a Milano che a Firenze.

Torneranno anche molte tournée di artisti italiani come quella de Il Volo dal 29 agosto al 23 ottobre. Anche Emma partirà con il suo tournée dal 1 maggio al 6 giugno. Insomma la musica riprenderà a tutto ritmo.