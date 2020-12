Jasmine Carrisi, il suo green mood lascia i fan incantati – FOTO

Jasmine Carrisi ha pubblicato una nuova foto insolita, tramite il proprio profilo Instagram, che ha stupito i suoi ammiratori

Jasmine Carrisi è sempre al centro del gossip. Come ormai da anni per la sua famiglia, non si smette mai di parlare della figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Di recente, la giovane ha fatto il suo esordio nel piccolo schermo. La ragazza, insieme al padre, è stata tra i giurati del programma di Rai 1, The Voice Senior. Si è trattato di una trasmissione di grande successo, in cui ha dimostrato di avere un grande talento.

Tuttavia il fatto di aver partecipato al talent show assieme al papà non è passato inosservato e sul web si sono scatenati gli hater che hanno attaccato sia lei che Al Bano, accusato da “odiatori” di averla “raccomandata“. In realtà però tutto ciò non corrisponde al vero. Infatti il cantante di Cellino San Marco ha tenuto a specificare che “è stata la produzione del programma che l’ha voluta“.

Jasmine Carrisi, l’immagine che ha sorpreso i suoi fan – FOTO

Insomma, accuse del tutto infondate e giustamente respinte al mittente. Tra l’altro, il fatto che sia stata la produzione a volere la presenza della ragazza nella trasmissione non sorprende affatto. Infatti la giovane è molto seguita sui social network contando ben 88mila e 400 follower sul proprio profilo Instagram.

Un numero davvero importante di fan, che non hanno mancato di far sentire la loro presenza neanche nel più recente post pubblicato poche ore fa. Stiamo parlando di una foto senza dubbio originale, in cui la figlia di Al Bano e Loredana appare completamente di colore verde. Un “green mood” che ha raccolto fino a questo momento oltre 5mila e 300 ‘like‘ e più di 200 commenti di complimenti.