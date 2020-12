La Mattera condivide una serie di foto su Instagram in cui appare con un completo elegante ma sexy fatto di minigonna e giacca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera è uno schianto in minigonna e giacca in tinta, scatta tantissime foto in posizioni diverse, per la strada. La Mattera è sempre più bella, in un’altro post ha condiviso una foto in cui la ritrae in lingerie con calze autoreggenti e un body nero di pizzo, da infarto. Ha anche condiviso alcuni scatti di uno shooting presso l’Hotel Indigo a Milano, che la ritrae con un abito scosciato e con uno scollo così profondo che si vede completamente il seno.

Justine Mattera con la famiglia sulla neve, che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

La Mattera ha condiviso una foto in cui appare sulla neve con i suoi figli. L’altro giorno infatti in Lombardia, ma anche in altre regione è scesa la neve ed ha attecchito al suolo anche per 10-15 cm. Donando gioia e un aria natalizia a tutti quanti e ovviamente sopratutto ai bambini che erano fuori controllo dalla felicità. La Mattera nella didascalia ha scritto:”Inverno milanese 2020.Non siamo potuti partire per andare a sciare ma la neve l’abbiamo vista lo stesso”.

Di certo ci sarà rimasta male la Mattera per non essere partita all’insegna della montagna per praticare uno sport elettrizzante come lo sci. D’altronde si sa, lei è un’appassionata di ogni genere di sport, pratica infatti già molte discipline. In particolare la sua passione è per la bici ma ama nuotare e anche correre. Per lei è molto importante praticare lo sport, per tenersi in forma certo ma anche perché fa bene alla mente e a tutto il corpo in generale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Infatti basta guardarla per capire i benefici dell’attività fisica praticata con costanza e impegno. Fa praticare le discipline anche ai suoi figli che sono anche agonisti e partecipano alle gare. Sono infatti una famiglia di sportivi, anche il marito è appassionato ed è un gran sportivo.