Laura D’Amore: il lato A è incontenibile e il vestito non lo contiene – FOTO

La bellissima hostess pugliese incanta i suoi followers con uno scatto da capogiro dove mette in mostra un décolleté da urlo.

Laura D’Amore incanta i social con uno dei suoi scatti incandescenti. Questa volta indossa un vestitino e in primo piano mette uno splendido lato A che manda in visibilio i suoi seguaci.

Laura, classe ’86, è nata in Puglia ma si sente catanese d’adozione, città dove vive da diversi anni.

Quando è diventata maggiorenne, nel 2000, ha abbandonato la sua terra d’origine per trasferirsi a Perugia dove ha iniziato gli studi di Marketing e pubblicità conseguendo poi la laure a pieni voti.

Durante gli anni universitari ha anche lavorato come modella specializzandosi proprio nell’ambito che ha sempre amato.

Dopo la laurea si è trasferita in Repubblica Domenicana, insegnando nella scuola Dante Alighieri.

Dopo un anno è tornata in Italia e ha iniziato a lavorare come hostess di volo per la compagnia aerea Alitalia.

Nel frattempo ha continuato a studiare prendendo un Master sempre in Marketing e pubblicità.

Laura D’Amore e il suo successo social

La bellissima hostess ha iniziato a spopolare su Instagram grazie alla sua bellezza, alla sua passione per la moda che l’ha fatta collaborare con importanti brand e alla sua conoscenza dei social network grazie agli studi legati al marketing, alla pubblicità e ai social media.

Il suo account oggi raggiunge i 760 mila followers, traguardo raggiunto in poco più di un anno e i suoi seguaci la seguono con tanta ammirazione e partecipazione commentando sempre le sue foto seducenti e tempestandole con migliaia di cuoricini: 18mila in poche ore per l’ultimo scatto.

Oltre ad un fisico perfetto e bombastico, Laura ha un volto che cattura l’attenzione di tutti con dei lineamenti che sembrano disegnati e degli occhi azzurri ipnotizzanti.

Impossibile resisterle e lo dimostrano le parole dei suoi fans sempre attivi e grati per le pose che regala ogni giorno.