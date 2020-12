Malena Nazionale svela l’intimo (striminzito) per Capodanno – FOTO

Malena Nazionale sul suo profilo Instagram svela la lingerie che userà per Capodanno e rivolge una domanda semplice sul web: “Dove mi porteresti?” i fans si scatenano.

Desiderata e sognata da tantissimi italiani. La carica erotica notevole che trasmette Malena Nazionale manda in tilt tutto ciò che le sta attorno. Sul suo ultimo post Malena svela l’intimo di Capodanno: striminzito e assolutamente sexy, la foto è un inno alla sensualità. La lingerie ovviamente è di colore rosso, una serie di fasce elastiche che compongono il reggiseno. E l’assenza di tessuto fa fantasticare il quasi milione di follower dell’attrice. Capelli raccolti in una coda, il rossetto rosso si abbina alla lingerie, così come le scarpe. L’outfit da femme fatale è impreziosito da una vestaglia morbida nera con tanto di riga bianca. La vestaglia scivola dolcemente sulle spalle che non permette di vedere tutto. Malena decide di creare un po’ di suspense per la fine dell’anno.

Malena Nazionale, foto panoramica e lato B integrale

