Meghan Markle torna a Londra, arriva la richiesta della regina Elisabetta

Meghan Markle torna a Londra dopo aver ricevuto una richiesta dalla regina Elisabetta: “Reali per metà”, di cosa si tratta?

A palazzo reale si annuncia il ritorno dei duchi di Sussex, la regina Elisabetta ha fatto una richiesta ben precisa e Meghan e Harry non possono deluderla ancora una volta. A quanto pare i due non sono pronti a rinunciare del tutto al ruolo all’interno della famiglia reale e così tornano a Londra per chiarire alcune dinamiche.

Meghan torna a Londra: qual è il motivo?

Secondo i media locali, Meghan Markle dovrebbe tornare a Londra insieme al Prince Harry per usufruire ancora per qualche tempo del titolo reale. La coppia serve questo periodo di transizione per portare a termine alcuni loro progetti umanitari. Secondo il trattato firmato dalla regina Elisabetta il termine dei loro titoli reali è previsto per il 31 marzo 2021, ma a quanto pare sarà prolungato per altri dodici mesi. Affinché venga raggiunto questo accordo, Harry avrebbe cercato di riavvicinarsi al fratello William e alla cognata Kate Middleton. “Rispetto ad alcuni mesi fa, le acque si sono calmate – si legge sul Sun – Ora Harry e Meghan cercheranno di trovare un accordo stabile che accontenti tutti ed è quindi probabile che tornino a Londra ad inizio 2021”. Non sono da escludere incontri virtuali su Zoom prima di tornare a palazzo reale.

Per il momento la coppia di Sussex deve attendere la decisione da parte della regina Elisabetta, sarà lei a capire cosa fare. Farò la scelta giusta?