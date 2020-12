Michael Schumacher, le condizioni a 7 anni dall’incidente: “Un dramma”

Luca Badoer, ex pilota della Ferrari, si è espresso in merito alle condizioni di salute di Michael Schumacher, a distanza di 7 anni dal gravissimo incidente

Il 29 dicembre 2013, Micheal Schumacher ha subito un gravissimo infortunio mentre si trovava in una pista da sci. Il campione di Formula 1, avventuratosi in un fuori pista, ha battuto violentemente la testa contro una roccia. Dopo svariati mesi trascorsi in ospedale, con annesso coma farmacologico ed operazioni al cervello, nel settembre del 2014 Schumacher ha lasciato la clinica di Losanna per proseguire le cure a casa.

Da quel momento, sulle sue condizioni di salute viene mantenuto massimo riserbo. Luca Badoer, ex pilota e collaudatore della Ferrari, ha di recente fatto delle rivelazioni in merito al campione di Formula 1.

Schumacher, le condizioni di salute: parla Luca Badoer

“E’ un dramma che mi fa male quando ci penso“, ha esordito Badoer, che conosce il campione da tanti anni. Come da lui stesso rivelato, Michael è stato addirittura il padrino di suo figlio Brando. In passato, i due ex piloti della Ferrari erano soliti fare le vacanze insieme, con le rispettive famiglie.

“Per rispetto di Schumi e di tutta la sua famiglia, non ho rivelato né dirò una sola parola delle sue condizioni“, ha poi proseguito Luca, mostrandosi rispettoso della linea che la famiglia del campione ha voluto mantenere: assoluto riserbo sulla salute di Schumacher.

Badoer ha ammesso inoltre che la reazione di Schumacher alle cure è un vero e proprio miracolo. “Michael si è sempre allenato duramente ed è un bene che il suo fisico abbia resistito“.

Nonostante la drammaticità delle condizioni in cui versa il campione, il suo ex compagno ha voluto trasmettergli tutto il proprio sostegno. “Michael è Michael” E’ un combattente“, chiosa Badoer, che appare legatissimo al pilota.