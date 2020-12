Michela Parisi: salse spalmate ovunque, è piccante per capodanno

Michela Parisi è pronta per il nuovo anno, che sia migliore di quello passato e il suo augurio arriva dritto al cuore dei suoi fan

Il 2020 è stato un anno molto particolare, la pandemia ci ha tolto tante possibilità e soprattutto la normalità, le nostre abitudini. Così la maggior parte di noi si augura che il 2021 sia un anno migliore sotto ogni punto di vista. Anche tra le star del web non mancano messaggi pieni di speranza proprio come per Michela Parisi, la make up artist. Dopo le foto di Natale ha pubblicato su Instagram un post indirizzato ai suoi fan, proiettato già verso il futuro.

Michela Parisi: alla ricerca della normalità

Dal 2009 è una tra le beauty youtuber più affermate, Michela Parisi è molto seguita sui social e su Instagram i suoi fan sono arrivati a più di duecento mila. Le sue foto sono piene di energia e solarità, quell’ottimismo che manca da tanto in ognuno di noi. Il sorriso è una costante per la make up artist del web e il pubblico virtuale non può più farne a meno. Il suo ultimo post in bianco e nero è piccante ma allo stesso tempo racchiude un messaggio importante, una speranza per tutti. “Continuo a sperare che la situazione vada a risolversi fino a diventare solo un surreale ricordo”, scrive Michela.

“Sorrido, mi concentro su ciò che posso fare e sulle cose belle che mi accadono, vado avanti – conclude – Non si molla”. Il suo pensiero è comune a tutti, la speranza di ognuno di noi è proprio quella di tornare ad abbracciare i cari e avere un po’ di normalità persa ormai tanto tempo fa.