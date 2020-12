Michela Persico. La FOTO in aereo che scatena la furia degli haters

Michela Persico. L’ultimo scatto su Instagram della giornalista sportiva è un incanto ma non tutti la prendono nel verso giusto

L’Italia dello sport, in particolare quella del calcio, è sicuramente fortunata. Ad occuparsi di tenerci aggiornati con tutte le novità a riguardo c’è un gruppo di giornalisti sempre informati, pronti e preparati. Tra di essi ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di tutti la frizzante Diletta Leotta. Ma già da tempo ha fatto breccia un’altra giornalista. Giovane, in gamba, con un curriculum eccezionale e, anche lei, bellissima.

Stiamo parlando di Michela Persico. Classe 1991, è balzata sugli allori della cronaca per la sua storia d’amore con il difensore della Juventus Daniele Rugani. I due stanno insieme dal 2016 e sono genitori del piccolo Tommaso di soli 3 mesi.

La ragazza ha un passato da modella, dopo essersi laureata in Lingue è diventata giornalista. Il grande salto è avvenuto quando è stata assoldata dalle reti Mediaset ma sta ottenendo anche via via un grande successo anche sul web con un numero di follower sempre in ascesa.

Michela Persico: quella foto che non convince

La bellissima giornalista Michela Persico ha trascorso un Natale sereno in Francia, in compagnia del suo compagno, il calciatore Daniele Rugani, e per la prima volta con il loro piccolo Tommaso.

L’ultima foto da lei postata la ritrae in una mise molto comoda: dolcevita attillato color carne che mette in evidenza le sue forme strepitose, stivali alti ed espressione rilassata. Si trova su un aereo privato, dietro di lei il passeggino del figlioletto, al suo braccio buste di shopping di un brand di lusso.

I follower hanno poco gradito lo scatto, come se la donna volesse ostentare abbondanza in questo periodo di certo non facile per molti e in cui gli spostamenti sono una proibizione. Tra i commenti si legge: “E noi qui a morire di COVID”, “Aereo privato? Ma io boh, questa pensa di essere Ivana Trump?”, “Un pochino altezzosa… ma solo poco poco”, “Adesso che hai fatto vedere che sei su un aereo privato e hai fatto vedere a tutti dove hai fatto shopping, ti sentì meglio vero? Fosse almeno una bella foto come tante altre che hai postato, invece l’unico scopo è ostentare… quanta tristezza.”

C’è però chi prende le sue parti: “Un personaggio pubblico si segue per simpatia , penso che sia di cattivo gusto giudicare o mettere commenti livorosi, ognuno è libero di postare ciò che vuole, chi non vuole seguire può semplicemente schiacciare un pulsante e non schiattare più di invidia o rabbia”.