Morto lo stilista Pierre Cardin: l’addio di Penelope Cruz

Penelope Cruze icona di stile, ricorda lo stilista futurista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

LEGGI ANCHE > Penelope Cruz bellissima, in compagnia di una persona speciale – FOTO

La bellissima spagnola, classe 1974, è seguitissima sui social. Entrata nel mondo del cinema a soli 17 anni, ha recitato in tantissime pellicole e ricevuto tre nomination agli Oscar. I suoi look non passano mai inosservati. In ogni apparizione sfoggia outfit trendy, diventando un’ispirazione continua. Presente in molte sfilate, Penelope ha voluto dedicare un omaggio al noto stilista.

Cardin era infatti molto amato dal pubblico. Nato a Sant’Andrea di Barbarana in provincia di Treviso, ma cresciuto in Francia, a 14 anni scoprì la passione per la moda. Partito come sarto per Christian Dior, la sua fu una carriera piena di successi. Oltre ai Beatles, vestì personaggi del calibro di Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot, Naomi Campbell.

Considerato come un visionario, molti lo chiamavano maestro. Amava sperimentare e mixare stili diversi. Famosissimo è il suo abito a bolle del 1954.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚜️ Madameei ⚜️ (@madameei)

Lo stilista inoltre fu antesignano anche nell’apertura a nuovi mercati. In Giappone aprì un negozio nel ‘59. Dal 1994 decise di seguire una nicchia ristretta di clienti.