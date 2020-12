Spaventoso incidente sull’autostrada: camion prende fuoco, morto il conducente

Un camion dei rifiuti ha preso fuoco nella serata di ieri lungo l’autostrada A14, nel territorio di Pesaro, provocando la morte del conducente, un uomo di 40 anni.

Terribile incidente nella serata di ieri sull’autostrada A14 a Pesaro. Un camion, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco mentre percorreva il cavalcaferrovia nel quartiere di Santa Veneranda. In seguito al rogo ci sarebbero state anche delle esplosioni che hanno fatto schizzare in aria alcuni pezzi di lamiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il conducente del mezzo pesante, un uomo di 40 anni.

Leggi anche —> Tragedia in mattinata: uomo scivola nel canale durante una passeggiata e muore

Pesaro, spaventoso incidente sull’autostrada: camion dei rifiuti prende fuoco, morto il conducente

Leggi anche —> Malore davanti ad un negozio in centro: muore bambino di 12 anni

Un camionista è deceduto nella serata di ieri, martedì 29 dicembre, in un incidente consumatosi lungo l’autostrada A14, nel territorio di Pesaro. La vittima è un 40enne originario del Sud Italia, ma residente in Romagna. Stando a quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, l’uomo stava percorrendo alla guida di un camion che trasportava rifiuti il cavalcaferrovia nel quartiere di Santa Veneranda, quando improvvisamente il mezzo ha preso fuoco. Le fiamme hanno generato delle esplosioni facendo volare in aria delle lamiere incandescenti che fortunatamente non hanno colpito nessun veicolo in transito.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno ritrovato il corpo del camionista di cui è stato possibile solo costatarne il decesso per le ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti pare che il camion prima di incendiarsi si sia ribaltato autonomamente non coinvolgendo, dunque, altri veicoli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per permettere le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza del tratto interessato, durata diverse ore, la circolazione è stata interrotta, circostanza che ha provocato diversi chilometri di coda.