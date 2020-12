Raffaella Fico, i piegamenti in palestra sono uno spettacolo vietato VIDEO

Raffaella Fico ha incantato i suoi numerosissimi fan pubblicando un nuovo video tramite il proprio profilo Instagram: il filmato

Raffaella Fico è tra le showgirl più apprezzate in Italia. La ragazza, originaria di Cercola, ha cominciato a fare breccia nel cuore dei telespettatori nel 2008, entrando come concorrente nella casa più spiata nel nostro Paese, vale a dire in quella del Grande Fratello.

Dopodiché la sua carriera è proseguita in veste di inviata nella trasmissione Lucignolo, nel ruolo di coloradina nel programma Colorado e, di nuovo come concorrente, partecipando al reality show L’Isola dei Famosi e quindi nel programma di Rai 1, Tale e Quale Show. Insomma di strada, nel corso di questi anni, Raffaella ne ha fatta parecchia.

Raffaella Fico, spettacolare mentre fa degli squat (piegamenti sulle gambe) in palestra – VIDEO