Rita Dalla Chiesa lancia un hashtag a favore di Flavio Insinna: cosa sta succedendo

L’Eradità: Flavio Insinna si schiera contro la caccia, subendo l’umiliazione della Rai. L’hashtag di Rita Dalla Chiesa in suo favore diventa virale.

Prosegue la tensione tra Flavio Insinna e i vertici Rai, dopo che Federcaccia ha inviato una lunga lettera nella quale lamentava “commenti discriminatori e offensivi portati avanti dal conduttore nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti”. Sembra infatti che in una delle ultime puntate de L’Eredità, Insinna abbia pronunciato frasi non proprio lusinghiere nei confronti della caccia e di chi la pratica.

Il fatto ha suscitato fin da subito un’ondata di sdegno da parte dei cacciatori, che si sono detti pronti a boicottare il programma. La risposta del web, non ha però tardato ad arrivare. A dare il via ad una vera e propria valanga di tweet pro-Insinna è stat Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice di Forum e nota animalista. Il suo hashtag #iostoconflavioinsinna ha fatto il giro del mondo. Ecco cosa si dice di lui.

Flavio Insinna, la battaglia con la Rai lo porta nell’Olimpo del web

#iostoconflavioinsinna:

Per chi esprime il proprio sostegno al conduttore di #leredita dopo che Federcaccia ha inviato una lettera ai vertici Rai segnalando alcuni suoi commenti contro l'attività venatoria e minacciando di boicottare il programma pic.twitter.com/gydgYgEaqT — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 30, 2020

La breve spiegazione della nota pagina Perché è in tendenza? è sufficiente per spiegare la controversia che vede protagonista Insinna da 24 ore a questa parte. Il conduttore è stato accusato di aver oltraggiato e danneggiato un’intera categoria e la gran parte degli utenti di Twitter si è scagliata a propria volta contro i suoi “aguzzini”. Una vera e propria battaglia portata avanti 140 caratteri alla volta (questo il limite imposto da Twitter) che Rita Dalla Chiesa ha voluto e fomentato. Tra i messaggi di supporto a favore del conduttore, anche quello di Enpa, che definisce il pensiero del conduttore quello “della stragrande maggioranza degli italiani”.

“Sentir dire che la caccia è uno sport come un altro mi fa rabbrividire – si legge in uno dei tanti tweet che popolano l’hashtag -. Non c’è niente di nobile o divertente nell’uccidere per il semplice gusto di farlo”.