Rosa Perrotta è un sogno in barca a vela con un costume scosciato-FOTO

La Perrotta appare bellissima in barca a vela con indosso un costume intero raffinato, elegante ma anche sensuale

L’influencer Rosa Perrotta condivide una foto su Instagram in cui appare meravigliosa su una barca a vela in mezzo al mare, con indosso un costume intero scosciato e molto sensuale. Nella didascalia scrive:”Un vecchio proverbio irlandese diceva che i tre luoghi più belli al mondo fossero 3: un giardino in fiore, una barca a vela, e una donna, dopo la nascita di un bambino. Io li ho provati tutti e 3, e confermo”.

Rosa Perrotta conferma la crisi con il compagno Pietro Tartaglione

Rosa e Pietro in questi ultimi periodi erano apparsi separati, uno a Napoli e l’altra a Milano. Non era chiaro cosa stesse succedendo tra loro, apparivano separati e solo con il bambino. Insieme non si vedevano più e Rosa appariva sempre triste e provata. Non ha proferito parola sull’argomento fino a qualche giorno fa, in cui ha condiviso finalmente lo stato attuale della situazione. La Perrotta ha spiegato ai suoi followers su Instagram. Che in questo momento lei e Pietro si stanno prendendo del tempo per capire i loro sentimenti e per capire se possono essere la famiglia che vorrebbero.

Tutto potrebbe essere iniziato dal trasferimento a Milano voluto da Rosa ma non da Pietro. Che ha il lavoro a Napoli e pertanto gli risulta difficile evidentemente tenere il ritmo. Forse i due non hanno fatto realmente i conti con i vari impegni lavorativi reciproci e i vari desideri. Si trovano quindi ad un bivio e devono decidere se prendere la strada insieme oppure separati, ma sempre uniti dall’amore per il loro bambino. Rosa ha dichiarato di dover tutelare in primis il bambino e poi pensare al resto, farà anche il possibile per salvare la sua famiglia finché capisce che ne vale la pena.

Insomma è chiaro che i due sono a un punto focale e devono decidere cosa fare della loro vita, certo sarebbe un peccato separarsi ora che è nato un bimbo ed è così piccolo. Inoltre i due sono sempre stati innamorati tanto quindi vale la pena buttare via tutto per una divergenza di desideri? O forse si può trovare un accordo che renda tutti felici ma insieme. Staremo a vedere.