Rosalinda Celentano, la triste notizia dopo la kermesse: “Addio per sempre?”

La figlia di Adriano e Claudia Mori, Rosalinda Celentano ha detto “addio” tra il dispiacere più grande dei follower di Instagram

L’attrice romana di 52 anni, Rosalinda Celentano, meglio conosciuta come la terzogenita del più grande frontman italiano, Adriano ha fatto un annuncio molto “doloroso” per i suoi fan. La triste notizia è arrivata poco dopo il grande successo alla Rai, nella trasmissione di Milly Carlucci, “Ballando Con Le Stelle”.

Durante l’ultima avventura, Rosalinda era accompagnata sulla pista più famosa della tv dalla compagna Tinna Hoffmann. Nonostante il pensiero dell’omosessualità che ha da sempre contraddistinto la sua personalità, il duo ballerino ha regalato gioie ed emozioni sul palcoscenico delle grandi occasioni.

L’ultimissima per la Celentano Junior, però non farà di certo piacere ai follower, che l’hanno presa davvero a cuore, nella speranza di rivedere le grandi “gesta” del padre nei suoi profondissimi occhi

Rosalinda Celentano, la decisione che “getta” i fan nello sconforto

La figlia della più celebre coppia di attori, Adriano Celentano e Claudia Mori ha preso una decisione molto difficile, al termine di un periodo di riflessione. Ha “parlato” con la sua anima e ha accordato insieme a lei che forse è meglio “farla finita”.

La risultante del pensiero di Rosalinda Celentano non è paragonabile ad alcun male estremo. L’avevamo vista felice durante le performances da ballerina di “Ballando”, ma il successo in prima visione pare non sia bastato per resistere alle avances del grande pubblico, di apparire anche nelle vicissitudini private.

Costante “protettrice” della diversità, soprattutto in termini umani “mi ha sempre fatto orrore, colui che preferisce mettere una targa all’omosessualità”. Per questa ragione, Rosalinda pensava inevitabilmente che da quì al prossimo futuro non avrebbe avuto così tanti “amici” tra gli utenti social.

Ed ecco dunque vederla decisa nello “spegnere” definitivamente gli entusiasmi dei follower con la chiusura netta del suo profilo Instagram. La ballerina carismatica di “Ballando” aveva provato in tutti i modi a resistere a questo “tormento”, ma lo aveva fatto più che altro per far pubblicità alla trasmissione di Milly Carlucci. All’indomani del successo ha capito che questo mondo non fa per lei.

In ogni caso, Rosalinda Celentano ha voluto ringraziare i supporters dell’affetto dimostrato, facendo intendere una nuova possibilità di incontro tra le parti.