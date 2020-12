Il Test della personalità, cosa vedi per primo? Svela chi sei davvero

Alle prese con il test della personalità: tra gli animali nascosti nel bosco fateci sapere chi scorgete per primo. Rivelerà che persona siete

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alchimia~Estetista dell’Anima (@sasha.guerriero)

Per chi ama i “rompicapo” giornalieri non può non aver iniziato dai cosiddetti “test della personalità”. L’andamento ordnario di questa tipologia di elabora e “vinci” con la tua intelligenza solitamente si nasconde tra un cruciverba e l’altro, in uno dei rotocalchi ludici testuali

C’è chi al mondo è un maestro delle parole o immagini enigmistiche. L’abitudine ad allenarsi con la propria mente tra una riprova e l’altra aumenta con il tempo il quoziente intellettivo del partecipante. Ed è così che si arriva a scoprire i lati più nascosti del nostro talento, che neanche noi stessi credevamo avessimo.

Oggi il comune settimanale giornalistico non propone ai lettori le comuni “parole incrociate”, bensì, una prova di “localizzazione”, con l’obiettivo di rivelare il primo che scorgete tra gli animali nascosti.

Il nuovo “test della personalità” è pronto a far “lavoricchiare” la vostra mente e portarla, attraverso il ragionamento visivo ed individuare chi tra i “selvatici” del “bosco” svela la vera identità del vostro “io”.

Dall’immagine, la mente elabora due tronchi d’albero mastodontici e secolari che hanno sviluppato un’infinità di rami. Quasi a rappresentare un angolo dell’inferno dantesco. Ma tra un incrocio e l’altro degli stessi è solita apparire la sagoma di un animale. Ad ognungo di essi è abbinata una spiegazione, di stampo oroscopica che individua il lato più forte o più debole della tua personalità.

LEGGI ANCHE —–> Test della personalità | scopri il tuo punto di forza | FOTO

Dentro al “test della personalità”: in chi ti rispecchi tra i nostri “amici”?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Psycool | Psicologia ®️ (@psycool.it)

LEGGI ANCHE —–> Test della personalità. Guarda l’immagine e scopri di più su te stesso

Tra gli amici del rotocalco spicca da sinistra verso destra, il leone, l’elefante, la giraffa, il cammello, il cavallo, il maiale e infine il cane. Se hai individuato per primo il “re” della foresta, allora dovresti essere una persona molto sicura di se stessa e allo stesso tempo determinata. Di contro invece la testardaggine e l’egoismo.

Se dovessi scorgere l'”amico” con la proboscide allora rivela una personalità pacifica e gentile con il prossimo. I”colli lunghi” rivelano invece una persona molto ambiziosa, a cui piace sognare in grande. Il “re del deserto” invece propone che ogni decisione della vita vada presa con cura, valutando pro e contro. Per il cavallo associamo una persona che ama le sfide, senza mai tirarsi indietro e dunque un temperamento molto risoluto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Per i maiali sveliamo comportamenti poco ambiziosi, che si accontentano delle piccole cose e soprattutto ama i valori della vita. Infine il nostro “fido domestico” potrebbe non limitarci solo alle coccole, ma magari guardarlo dritto negli occhi e individuare lo spirito amichevole che abita in noi. Cosa aspetti? Perchè non provi anche tu a scoprire chi tra i nostri “amici” ti rappresenta?