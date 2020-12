Valentina Ferragni, stupenda per il suo compleanno. Tanti auguri alla piccola di casa – FOTO

La piccola di casa Ferragni ha compiuto 28 anni. Compleanno in grande stile per Valentina, la torta postata sui social è bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

È sempre la piccola di casa anche se l’orologio biologico per Valentina Ferragni ha segnato 28 anni proprio ieri. Non ha potuto festeggiare con una grande festa visto il periodo di lockdown però accanto a lei l’innamoratissimo fidanzato Luca e Pablo, il bulldog francese dal quale non si separai mai, oltre a mamma, papà e sorelle che non mancano mai per farla sentire amata.

Alla mezzanotte di ieri Valentina ha pubblicato il primo post sulla sua pagina Instagram in cui si legge: “It’s my birthdayyyy. I’m 28 year old now. Ps: sorry we don’t have a cake at home yet”. Il primo commento è quello della sorella Chiara, la quale le ha anche dedicato un tenero “Auguri sorellina”. Valentina tiene in mano solo un cioccolatino con una candelina, per la torta ha dovuto aspettare qualche altra ora.

LEGGI ANCHE –> Enrico Brignano, la storia d’amore con l’attrice Flora Canto. Come si sono conosciuti?

Tre torte di compleanno per Valentina Ferragni, bellissima