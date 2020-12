La diva alla moda, Valentina Muntoni regala una parte del proprio talento ai follower di Instagram, scatenati: intimo da brividi

Un ulteriore passo verso la grandezza divina e Valentina Muntoni raggiunge l’apice del proprio successo tra arte e design. Così rende l’immagine tutt’altro che sbiadita dell’ennesimo scatto da principessa della moda.

E’ divenuta famosa nel tempo grazie ad una linea di collezioni artistiche firmate “Rat&Boa”, in collaborazione con la “collega” e amica per la pelle Stephanie Cara Bennett. Il brand “Valentine Dress” ha già fatto sognare il pubblico attraverso sfilate di abiti succinti e super sensuali. Con Stephanie vanta diversi punti in comuni tra hobbies, linee di abbigliamento varie che di frequente pullulano anche sui canali social, a colpi di likes.

La Muntoni infatti è diventata un’artista a tutto tondo che spopola su Instagram, con più di 335mila follower al seguito. Un secondo ed altrettanto successo diviso tra la passione del vestire e i viaggi in giro per il mondo

Valentina Muntoni, “bollente” su Instagram: i fan sognano

La it-girl del web, Valentina Muntoni ha “stracciato” difatti la concorrenza, quando ha deciso di mettersi in mostra con il solito carisma di una personalità femminile, tra le più amate nella lista delle celebrità sotto le “stelle”.

D’altronde parliamo di una delle co-fondatrici per “Rat&Boa” con precedenti calendaristici in “seno” a riviste del calibro di “Vogue”. Dunque la passione più grande per Valentina è diventata realtà. Dall’abbigliamento alla moda si è passati ai nuovi look per capelli, make-up e “general beauty“, per alimentare un successo già unico di per sè.

Come se non bastasse, Valentina ha fortificato il fantastico rapporto con la moda, direttamente su Instagram, dove tra una “collezione” artistica e l’altra spicca l'”effervescenza” fisica del corpo tipico di una modella.

Son bastati pochissimi attimi per mettere in mostra il secondo lato migliore del suo strepitoso repertorio alla moda. Questa volta la collezione propone un intimo “white special” che non annulla alcun dettaglio. Dalla “pancia piatta”, passando per il benessere naturale della cute, fino alle curve ridondanti, che fuoriescono dallo stravagante reggiseno che si interseca energicamente, risaltando il suo “finissimo” charme