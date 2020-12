Wanda Nara direttamente dalla tenda in Argentina mette in subbuglio il web: è vestita ma il lato B prende il sopravvento

Wanda Nara e il suo Mauro Icardi sono scappati da Parigi in piena pandemia e situazione da stress e con tutta la sua grande famiglia si sono rifugiati all’aria aperta, in campagna, lontano da tutto e da tutti. Per i loro giorni liberi, approfittando della pausa per le Nazionali, la bella e seguita famiglia è volata in Argentina in un campeggio. Soggiorno in tenda, a spasso nella natura e a contatto con gli animali.

Un ritorno alle origini per loro che sono abituati oggi al lusso più sfrenato. Come sempre la showgirl documenta tutto sui social e ci rende partecipe delle sue giornate. Con Icardi e figli anche la sorella di Wanda Nara con la sua famiglia e la mamma Nora.

Alcuni momenti di questa vacanza sono immortalati da alcune foto che la bella Wandona ha pubblicato su Instagram. Abbracci e risate con i suoi bambini e anche un dolce scatto con il suo Icardi, abbracciati nella natura e davanti ad un fuoco mentre la carne cuoce alla brace. E poi ci sono i momenti in tenda e non mancano i bollori.

Wanda Nara, è vestita ma il lato B prende il sopravvento

Wanda Nara abbandona l’agio e il lusso e si mostra più “normale” di quanto sembra con la sua nuova vita in tenda. E come vogliono le abitudini di vivere in questo modo a contatto con la natura bisogna fare tutto da soli.

E così la bombastica showgirl si adatta e prepara la colazione per tutti. Anche questo momento con lei diventa ad alto tasso erotico. Caffè pronto preparato nella moda messa sulla stufa della tenda. La moglie di Mauro Icardi lo sta servendo nella sua tazza e questo stuzzica molto i fan.

Lei questa volta è vestita, anche molto, per le prospettive alle quali ci ha abituato ma le sue forme abbondanti si fanno spazio ugualmente e prendono il sopravvento. Fondoschiena accentuato e che ruba la scena. Fan in visibilio. In una sola ora più di 40 mila like.