Al Bano e la crisi familiare, ora anche Cristel lo rinnega

Al Bano sempre più lontano dai suoi figli? Dopo Yari anche Cristel si allontana: fa una mossa che per molti non lascia dubbi

Al Bano Carrisi e la sua grande famiglia fanno ancora parlare. Se con la sua compagna, Loredana Lecciso, tutto va a gonfie vele pare che non si possa dire lo stesso con la sua precedente famiglia.

Il debutto in tv di Jasmine è andato benissimo e il cantante di Cellino San Marco festeggia, dall’altro lato però sembra essere sempre più lontano dai suoi primi figli, quelli avuti dal matrimonio con Romina Power.

Se la crisi con Yari è nell’aria già da diverso tempo con il giovane che ha deciso di cambiare anche il suo cognome, preferendo quello della madre, adesso arrivano altri dubbi anche sulle due altre figlie, Cristel e Romina.

La prima non vive in Italia da diverso tempo e ha scelto di seguire il suo amore Davor in Croazia. Da questa estate però la giovane non è più raggiungibile sui social. Ha eliminato il suo account e nessuno sa o capisce il motivo. Una cosa che ha scosso molto chi l’ha sempre seguita. In diversi hanno pensato che questa decisione poteva essere scaturita da una possibile crisi amorosa, ma così non è.

Al Bano, anche Cristel elimina il suo cognome

Al Bano abbandonato dai suoi figli. I più scaltri sul web sono riusciti a “trovare” Cristel che ha abbandonato il suo account principale in cui compariva proprio con il cognome del padre. È stato merito di Romina Jr che in una foto si è fatta sfuggire il tag alla sorella che ora appare sui social ma con un altro nome.

Addio al Carrisi dunque per prendere quello del marito. Questa cosa confermerebbe dunque la rottura nella famiglia Carrisi? Dopo Yari anche Cristel rinnega il cantante e cambia cognome. Cosa sta succedendo tra padre e figli?

Per ora dubbi e supposizioni niente di più anche se sono i fatti che portano a queste deduzioni considerando anche che né Cristel e né Yari siano mai ospiti nella bellissima e molto grande Tenuta Carrisi di Cellino San Marco.