Alessandra Amoroso ha mandato in visibilio i suoi fan pubblicando sui social network un paio di foto fenomenali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La nativa di Galatina raggiunse la popolarità nel 2009, vincendo l’ottava edizione del talent ‘Amici di Maria De Filippi’. La salentina è seguitissima sui social network: il suo account su Instagram vanta ben 3,4 milioni di follower.

Alessandra ama condividere contenuti che fanno impazzire i fan: le sue foto sono bellissime, e la sua sensualità lascia spesso tutti a bocca aperta. La Amoroso, poco fa, ha condiviso un post che contiene un paio di fotografie decisamente spettacolari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Carolina Stramare, outfit da capogiro e gambe favolose in mostra: incantevole – FOTO

Alessandra Amoroso: l’ultimo post è uno spettacolo di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chiara Ferragni, svelati quattro indizi sul suo Capodanno – FOTO

Alessandra, poco fa, ha condiviso un post che contiene ben 3 fotografie. La sua bellezza in primo piano manda in estasi i fan: le labbra carnose sono messe in evidenza dal rossetto rosso, mentre i suoi occhi illuminano il mondo dei social. Il suo sorriso radioso è decisamente contagioso.

Il post ha già raccolto in pochi minuti 15mila cuoricini. La 34enne ha usato alcuni hashtag nella didascalia come #buonannonuovo e #sparisci2020. “Ti meriti tutto”, “Sei speciale”, “Mi auguro che nel 2021 annunci l’uscita di qualcosa”, “Meriti tutta la felicità”, si legge tra i commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

La Amoroso, qualche settimana fa, pubblicò uno scatto incredibile in cui indossava un vestitino estremamente sexy che mise in risalto le sue gambe favolose.