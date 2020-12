Annalisa torna a cantare, la gonna rossa scintilla: è cortissima – FOTO

Annalisa ci sorprende con la sua voce e il suo fisico. L’annuncio su Instagram catalizza l’attenzione: gambe tutte di fuori

Annalisa torna a cantare. Lo farà sul grande palco di Sanremo, a marzo prossimo, ma anche a brevissimo la rivedremo su un palco speciale.

La bella e sensuale cantante che ha esordito nella scuola di Amici di Maria De Filippi ormai dieci anni fa si è fatta strada nel panorama della musica italiani con tante canzoni di successo e a breve sarà proprio sul palco dell’Ariston con Dieci, un brano per sua ammissione, molto forte e pieno di speranza.

Solo da poco la cantante di Savona ha lanciato il suo ultimo album, Nuda. Un titolo provocatorio che vuole essere una testimonianza della spontaneità dei sentimenti che vengono espressi, cantanti e comunicati nelle sue canzoni. Proprio un modo di mettersi completamente a nudo appunto dopo molti anni di carriera.

Proprio nella casa dove ha esordito per prima ha presentato il suo disco. È stata ospite durante la prima puntata di Amici 20 e Maria De Filippi le ha mostrato alcuni filmati dei suoi mesi trascorsi nel talent.

Annalisa torna a cantare: sorriso a mille e che gambe

Annalisa torna a cantare e lo farà questa sera sul palco de L’anno che verrà, il consueto programma di Rai 1 che da diversi anni ormai porta la musica e l’allegria dell’ultimo dell’anno nelle case degli italiani. Di solito in diretta da qualche bella piazza italiana, quest’anno in diretta dagli studi televisivi Rai Fabrizio Frizzi in Roma.

Un Capodanno di Rai1 diverso ma che non farà mancare l’allegria, seppur in casa. Insieme ad Annalisa ci saranno Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, JAx, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Viktorija Mihajlović, Nino Frassica e, per i più piccoli, i protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

La cantante di Savona ce lo anticipa su Instagram con un bell’outfit. Magliettina bianca e una gonna rossa scintillante e molto corta. Sorriso a mille e gambe ben in vista, bellissime. E per stasera cosa ci riserverà? Staremo a vedere.