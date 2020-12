Bianca Atzei. L’outfit scintillante di fine anno la promuove regina delle feste – FOTO

Bianca Atzei. La cantante pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram in cui mostra come accoglierà il 2021. Un incanto

Se c’è una cosa di cui tutti possiamo stare certi è che già da settimane siamo a conoscenza perfettamente di come passeremo questo Capodanno 2021: tutti a casa. L’ultimo decreto legge parla chiaro, coprifuoco dalle 22 alle 7 del mattino. Niente feste e niente veglioni. Un piccolo sacrificio per la salute di tutti.

Molti stanno pregustando l’idea di trascorrere le prime ore del nuovo anno comodamente in pigiama. C’è chi invece non vuole riporre nei cassetti lustrini e paillettes. Tra questi c’è anche la cantante Bianca Atzei. Non vuole rinunciare assolutamente ad un po’ di glamour nella notte che saluterà definitivamente quest’infausto 2020.

“Sto facendo le prove del mio outfit di domani per rimanere in casa… non vorrei riniziarlo in pigiama” – scrive sul suo profilo Instagram. Meravigliosa in un mini dress tempestato da lustrini dorati, calze parigine, sguardo provocante, viso incantevole e tutta la voglia di cominciare un nuovo percorso, sperando sia migliore per tutti quanti.

La bella Bianca non dimentica di lasciare anche un pensiero sociale che possa ispirare chi la segue. Con in braccio il suo piccolo cagnolino, scrive: “Mela dice no ai botti di Capodanno.

Per favore, i nostri animaletti hanno paura e stanno male”. Speriamo che seguiranno in molti il suo consiglio.

Bianca Atzei. Una carriera strepitosa

Cresciuta a pane e Whitney Houston, Bianca Atzei ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello show business. Dotata di una fisicità prorompente e sensuale, ha un enorme talento musicale che ha coltivato fin dalla più tenera età.

Gavetta e sacrifici che nel corso degli anni l’hanno portata sul palco più importante per i cantanti italiani, quello del Festival di Sanremo. Nata a Milano, classe 1987, ha origini sarde. Voce roca e graffiante, non ha come miti solo grandi nomi internazionali ma è stata influenzata da sonorità degli interpreti italiani degli anni Sessanta.

Ha collaborato con Alex Britti, con Kekko Silvestre (frontman dei Modà), Ultimo, Il Cile, si è ultimamente cimentata anche nelle vesti di autrice. Nel 2019 infatti esce il singolo La mia bocca che porta la sua firma.

La sua bellezza prorompente le ha permesso anche di avviare un’ottima carriera da influencer. La seguono circa 833mila contatti solo su Instagram, in ascesa, e dalla sua bacheca possiamo vedere la grande quantità di post sponsorizzati, indice che grandi marchi si avvalgono della sua professionalità per portare avanti i loro prodotti.