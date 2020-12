Capodanno 2021: cosa vedere in tv in attesa di mezzanotte

Un Capodanno diverso, che porterà milioni di persone a restare nelle proprie case. Ecco quindi cosa hanno in serbo le principali rete televisive per la serata del 31 dicembre

Non ci saranno i tradizionali concerti nelle piazze ad accompagnare i telespettatori al countdown di mezzanotte che darà inizio al nuovo anno. Nonostante questo le principali rete televisive si sono organizzate per regalare ugualmente un veglione di Capodanno all’insegna dell’intrattenimento. Musica, divertimento, attualità, film e molto altro. Ecco cosa andrà in onda questa sera.

LEGGI ANCHE -> La vita in diretta, Luciana Litizzetto si sfoga con Alberto Matano

Capodanno 2021 in tv: tutti i programmi

LEGGI ANCHE -> Milly Carlucci non vuole più Mariotto tra i giurati, lui va su tutte le furie

La serata inizierà con il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, diffuso su tutte le reti televisive, al termine del quale inizierà l’intrattenimento. Come da tradizione su Rai1 Amadeus guiderà “L’anno che verrà” che per quest’anno sarà organizzato all’interno degli studi Fabrizio Frizzi, a Roma. Numerosi gli ospiti musicali che si esibiranno e coinvolgeranno il pubblico, accompagnati da coreografie. Da Gianni Morandi a Gigi D’Alessio, da J-Ax a Umberto Tozzi e i Boomdabash. Ma anche Rita Pavone, Clementino, Gaia, Annalisa e molti altri.

Su Canale 5 il compito di accompagnare i telespettatori al countdown di mezzanotte è stato affidato ad Alfonso Signorini per una puntata speciale del Grande Fratello Vip. Non sarà infatti una classica serata, i concorrenti saranno chiamati a ballare e cantare, accompagnati da alcuni ospiti. Pupo e Cristiano Malgioglio condivideranno il palco, che vedrà esibirsi anche i The Kolors e Fausto Leali. Presenti anche Valeria Marini e Rita Music.

Anche La7 ha deciso di rimboccarsi le maniche e dar vita a Speciale Propaganda Night che sarà condotto da Diego Bianchi. Non mancheranno le sorprese per un programma tradizionalmente di attualità che riuscirà a trasformarsi per l’occasione in un contenitore di intrattenimento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Per chi preferisce godersi un film su Rai2 i più piccoli potranno godersi la visione di Alvin Superstar 3 mentre Rete 4 propone un cult, What Women Want. Italia1 inizierà l’anno con Indipendence Day, mentre Raitre proporrà il Festival del Circo di Montecarlo.