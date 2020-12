Carolina Casiraghi: buonanotte bollente, Instagram implode FOTO

La buonanotte di Carolina Casiraghi è unica nel suo genere. In una foto esce fuori il leopardo che è in lei e i fan vanno in tilt

Il 2020 sta per concludersi e Carolina Casiraghi non perde occasione per mostrarsi ancora una volta al suo pubblico virtuale. Non possiamo neanche immaginare cosa ha in serbo per la fine e l’inizio dell’anno, ma possiamo confermare che la donna non si smentisce mai e con la sua buonanotte manda tutti in tilt, Instagram implode dopo la sua ultima foto. Senza filtri l’imprenditrice si mostra per quella che è, i commenti negativi li lascia agli atri.

Carolina Casiraghi: buonanotte bollente per i fan

Si definisce imprenditrice, per altri è un’artista che dipinge i quadri con le sue forme e i suoi outfit di una sensualità unica. Ha fatto della moda una novità, Carolina Casiraghi è l’icona dell’originalità. Autentica e inimitabile si mostra agli altri così come mamma l’ha fatta, senza veli e senza trucchi. Così su Instagram, ormai la sua seconda famiglia, non perde occasione di pubblicare foto bollenti come la sua ultima buonanotte che ha accesso i cuori del suo pubblico virtuale e ha mandato in tilt chiunque l’abbia vista.

Fantasia da leopardo, con il costume che indossa esce fuori l’animale selvaggio che è in lei e così seduta sulla vasca da bagno lascia fare cattivi pensieri ai fan più fantasiosi. Lo spacco tra le gambe è visibile a tutti e i commenti esplodono sotto la foto: “Bella e sensuale”, scrive un utente; “Bellissima” afferma un altro.

I più appassionati attendono con ansia le foto dell’ultimo dell’anno…l’intimo della Casiraghi è già pronto e l’imprenditrice non vede l’ora di indossarlo.