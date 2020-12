Caterina Balivo, serie di VIDEO molto provocanti. Uno schianto

La conduttrice Caterina Balivo condivide una serie di balletti su Instagram con tanti outfit per capodanno 2020

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

La Balivo fornisce qualche idea su Instagram per gli outfit di capodanno 2020 che si trascorrerà a casa. Fa quindi diversi balletti con diversi outfit tutti con paiettes e magnifici. Cominica con una gonna bianca corta e una felpa in paiettes oro, poi un abito oversize corto in piaettes argento. Appare sexy invece in un abito monospalla attillato con paiettes blu e tacchi a spillo, poi con un tailleur in paiettes rosso pazzesco.

Conitinua con altri due abiti in paiettes bellissimi e conclude in bellezza e a sorpresa con indosso solamente un body oro luccicante con tanto di mascherina in tinta. Scrive nella didascalia: Capodanno 2021:tutti a casa, ma con quale mise? A voi la scelta”.

Caterina Balivo e i suoi tanti abiti e tutti costosi, donna di tendenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Il guardaroba della Balivo fa concorrenza a quelli delle influencer, forse ha più abiti lei però. Oltre al video per capodanno in cui appare con 7 outfit diversi e anche scarpe diverse, nelle foto su Instagram non indossa mai lo stesso abito. La vediamo sempre con outfit nuovi e diversi e tutti molto chic ed eleganti. Cambia sempre le borse e le scarpe in base anche a cosa indossa, sta attenta ad ogni dettaglio.

Anche a Natale ha cambiato abiti, il 24 sera è apparsa con un abito lungo ma morbido bianco e il 25 invece con un abito stretto ricamato e rosso. Addirittura anche i pigiami li cambia spesso, in un video in cui addobba l’albero appare con un pigiama bianco in seta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Mentre nelle stories Instagram di oggi si è intravista la gamba e indossa un pigiama color rosa cipria sempre in seta, e ancora in un’altro post Instagram ne indossa sempre uno in seta ma grigio scuro. Insomma la Balivo non si risparmia proprio nulla, sfoggia tantissimi outfit diversi mostrando tutti i suoi averi. Beata lei!