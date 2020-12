Chiara Biasi: dondolando la testa su e giù, un trionfo di bellezza – VIDEO

L’influencer Chiara Biasi si diverte con poco e conquista in maniera insolita i suoi fan: un movimento di testa “seducente”.

La lifestyle blogger, Chiara Biasi, si diletta con molto poco in un mercoledì sera particolarmente noioso. Un’abilità strabiliante, quella di dondolare la sua testa senza un apparente motivo, che però le fa brillantemente fruttare una miriade di like sul suo profilo Instagram. Allora, quale sarà il suo segreto? Che sotto il bellissimo cappellino di lana arcobaleno ci sia un ancora eccesso di polvere magica dallo scorso Natale? Chi può dirlo.

Chiara Biasi ed il piacevole dondolio

Ad accompagnare un meraviglioso outfit dai colori verde chiaro e blu pastello, che pare inoltre essere stato particolarmente apprezzato dai suoi seguaci sulla piattaforma social, la giovane Chiara ha trovato un passatempo molto alternativo. Sul suo profilo sono apparsi una serie di video che la ritraggono in primo piano mentre, piuttosto che essere alla guida, è scortata da chissà chi dilettandosi in probabili tentativi di headbanging.

Eppure la didascalia al post sull’assurda coreografia d’altronde è semplice e chiara: “io che mi faccio video dondolando la testa🥸” e sembra non ammettere nessun colpo di scena.

Un modo di danzare davvero atipico quello di oggi improvvisato dall’influencer. Nei commenti alla catena di videoclip improvvisati da parte di Chiara si evince un irreale numero di apprezzamenti, sebbene questi ultimi si limitino per lo più, come già accennato in precedenza, ai suoi capi d’abbigliamento.