Conoscete il fratello di Tom Hanks? Ecco cosa fa nel mondo dello spettacolo e come sfrutta la sua somiglianza sul lavoro

È uno degli attori più apprezzati e talentuosi di Hollywood, secondo molti la colonna portante del cinema americano degli ultimi trent’anni. Lui è Tom Hanks e ha collezionato non solo tanti lavori ma anche molti riconoscimenti.

Due Oscar e sei nomination, cinque Golden Globes di cui uno alla carriera, due Screen Actors Guild Award, cinque Emmy e un Orso d’argento al Festival di Berlino.

Sulla sua carriera conosciamo tutto ma della sua vita privata non tutti sanno che l’attore ha due fratelli, Larry e Jim, e una sorella, Sandra. Uno dei fratelli gli somiglia tantissimo e di questo entrambi ne hanno fatto un tesoro, vediamo perché.

Conoscete il fratello di Tom Hanks? Ecco cosa fa

Dei fratelli di Tom Hanks, Jim è senza dubbio quello che gli somigli di più. Dopo la separazione dei loro genitori, Jim fu l’unico che rimase accanto alla mamma, mentre Tom e gli altri due fratelli andarono a viere con il padre.

Jim sposato con l’attrice Karen Praxel dal 1985 e con un figlio, come il più noto fratello fa l’attore e per via della grande somiglianza che c’è tra di loro in diverse occasioni Jim si è prestato a fare da controfigura al famoso Tom.

Una tra tutti in Forrest Gump che ha valso a Tom Hanks il suo secondo premio Oscar come migliore attore protagonista. Per chi conosce il film, la nota sequenza in cui Hanks corre quasi all’infinito senza mai stancarsi attraversando diversi stati è diventata iconica.

La gran parte di quelle scene è stata girata da Jim Hanks che aiuta il fratello anche in sala di doppiaggio. Insieme doppiano, infatti, il personaggio di Woody in Toy Story. I due fratelli si alternano in base agli impegni di Tom.

Se lui è impegnato in altri progetti Jim arriva in suo soccorso e continua il doppiaggio perché la loro somiglianza è anche vocale e non solo fisica.